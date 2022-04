FOTO e VIDEO - Trigoria: rifinitura in vista del Napoli. Pellegrini in gruppo

Pasqua di lavoro per i giocatori della Roma, che domani sono attesi dall'impegno di campionato con il Napoli. Squadra in campo questa mattina a Trigoria per l'allenamento di rifinitura agli ordini di mister Mourinho. Tutti a disposizione del tecnico giallorosso, compreso capitan Pellegrini, che ha svolto con la squadra la seduta dopo i problemi fisici accusati giovedì scorso dopo la gara con il Bodo/Glimt. Nel pomeriggio la partenza per Napoli.