Roma, la Conference ti fa bella: toccato il massimo storico nel Ranking Uefa

LAROMA24.IT (Daniele De Angelis) - "Diciamoci la verità: non ha lo stesso prestigio della Champions e dell'Europa League. Ma è comunque una coppa europea ed è un trofeo da vincere". Le parole sono di qualche giorno fa e sono di Steve Mandanda, portiere del Marsiglia (e titolare nelle Coppe). Uno che in semifinale di Conference League, al pari della Roma, c'è arrivato. Parole da sottolineare nel giorno in cui "Bodoglimmete" e "Salmonari", due epiteti pronunciati in tv da un noto opinionista, sono diventati i termini più ricercati sul web. A chi, come il già citato 'autore' di questi due termini, punta a sminuire il cammino della Roma, va presentato un dato di fatto: la Conference League è una competizione ufficiale europea, che ha il suo peso e la sua importanza, in termini economici e non solo. Proprio grazie al cammino in Conference League la Roma ha raggiunto infatti un primato storico. Mai più di oggi i giallorossi erano stati così in alto nel ranking UEFA.

MASSIMO - Al termine della partita con il Bodo/Glimt, il ruolino di marcia in Europa della Roma ha toccato il suo punto più alto in termini sia di posizioni che di coefficiente UEFA. Dato che non troverete sul sito dell'UEFA, dove l'ultimo aggiornamento è del 9 aprile (cioè prima di Roma-Bodo). Ma dopo il 4-0 rifilato ai norvegesi la Roma è salita ancora. 94 punti, il record storico dei giallorossi da quanto è stato introdotto il nuovo sistema di calcolo. Il precedente primato era quello della stagione 2002/03, quando a fine stagione la Roma contava 91.155 punti. Altri tempi: in quella stagione c'era la Champions con due fasi a gironi, c'era ancora la vecchia Coppa Uefa e per il ranking c'era ancora il vecchio sistema di calcolo con la quota del campionato nazionale da aggiungere al punteggio della squadra.

QUASI TOP TEN - Punteggio record, che potrebbe aumentare ancora. I punti ancora conquistabili nella migliore in assoluto delle ipotesi, quella che tutti i tifosi della Roma si augurano, sono 7: 2 per ogni partita vinta (1 in caso di pareggio, 0 per la sconfitta), più uno di bonus in caso di qualificazione alla finale. Dato che passa ovviamente in secondo piano visto quello che c'è in palio a Tirana, ma che porterebbe la Roma a superare il traguardo storico dei 100 punti. Non cambierebbe nulla in termini di classifica: Mourinho e i suoi resterebbero comunque fuori (di poco) dalla top ten. Troppo lontane Manchester United e Atletico Madrid, che chiudono le prime 10 con 105 punti a testa. Numeri che hanno il loro significato, non solo perché avranno la loro importanza in sede di sorteggio delle prossime Coppe. Ci sono ovviamente i motivi economici e in questo caso va considerato anche il ranking storico, il criterio in base al quale la UEFA assegna parte dei premi delle coppe (attualmente la Roma è 27esima con 117,15 punti, di poco dietro a Inter e Valencia). Oltre al fatto che la Conference League nei prossimi anni avvantaggerà e non poco le federazioni minori per le prossime edizioni delle coppe. Non il quadro ideale per le squadre italiane che in Europa si sono fermate molto prima e tra cui la Roma, con tre semifinali europee negli ultimi 5 anni, resta un'eccezione da non sottostimare. E su questo punto non ci sono sproloqui in tv o risatine che tengano.





IL RANKING UEFA 2020/22 (posizioni e punteggi al 17 aprile 2022)

Bayern Monaco 138.000 Manchester City 132.000 Liverpool 129.000 Chelsea 123.000 Real Madrid 119.000 Barcellona 114.000 Paris Saint Germain 112.000 Juventus 107.000 Manchester United 105.000 Atletico Madrid 105.000 Roma 94.000

LA ROMA NEL RANKING UEFA DAL '99 AD OGGI: POSIZIONI E PUNTEGGI