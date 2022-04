-1 al Bologna. Tegola Mkhitaryan: è lesione, out 20 giorni. Friedkin, altri 10 milioni nelle casse del club

Neanche il tempo di pensare al pareggio contro il Leicester che domani per la Roma sarà tempo di ospitare il Bologna allo Stadio Olimpico. Mancano 24 ore al match contro i ragazzi di De Leo, prima delle gare in cui José Mourinho dovrà fare a meno di Henrikh Mkhitaryan, il quale oggi si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al flessore della coscia destra. Sarà out per 20 giorni. Niente conferenza stampa per lo Special One, a differenza del collaboratore tecnico di Mihajlovic, che ha detto: "La Roma non sarà distratta dal Leicester". Intanto, i Friedkin continuano a investire nel club: la proprietà ha "effettuato ulteriori versamenti in conto finanziamento soci pari a 10 milioni di euro al fine di supportare le esigenze di working capital del Gruppo". Buone notizie dalla Roma Femminile: grazie alla vittoria di oggi sull'Empoli, con il risultato di 2-0, le giallorosse si sono qualificate alla seconda finale di Coppa Italia consecutiva.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

CONFERENZA STAMPA, DE LEO: "LA ROMA NON SARA DISTRATTA DAL LEICESTER, POSSIAMO COLPIRE IN RIPARTENZA. TUTTI DISPONIBILI TRANNE DIJKS". SANSONE: "STO BENE"

LORENZO GOL: SONO 24 IN DUE ANNI, NESSUN CENTROCAMPISTA DELLA SERIE A HA SEGNATO PIU DI PELLEGRINI IN TUTTE LE COMPETIZIONI

MKHITARYAN: LESIONE AL FLESSORE DELLA COSCIA DESTRA,, STOP DI 20 GIORNI

COPPA ITALIA FEMMINILE, ROMA-EMPOLI 2-0: GIALLOROSSE IN FINALE PER IL SECONDO ANNO DI FILA. IL 22 MAGGIO LA SFIDA CON JUVE O MILAN

ROMA FEMMINILE, SPUGNA: "RISULTATO NON SCONTATO, ORA OBIETTIVO CHAMPIONS". SOFFIA: "CI ASPETTA UNA FINALE DA VINCERE"

AS ROMA: DAI FRIEDKIN ALTRI 10 MILIONI AD APRILE, SALE A 359 MILIONI L'INVESTIMENTO TOTALE (COMUNICATO)

VIDEO - TRIGORIA: RIFINITURA IN VISTA DEL BOLOGNA

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

LR24