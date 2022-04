VIDEO - Trigoria: rifinitura in vista del Bologna

Ultimo allenamento della Roma in vista del match con il Bologna. La squadra giallorossa si è allenata oggi pomeriggio a Trigoria: consueto riscaldamento atletico per il gruppo, seguito da stretching ed esercitazioni tattiche. Assente dal campo solo Mkhitaryan, fermato dall'infortunio muscolare che lo costringerà ai box per 20 giorni. Domani all'Olimpico non ci sarà nemmeno Sergio Oliveira, fermato per un turno dal Giudice Sportivo.