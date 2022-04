Mkhitaryan: lesione al flessore della coscia destra, stop di 20 giorni

Brutta notizia dall'infermieria della Roma sulle condizioni di Henrik Mkhitartan. Il centrocampista armeno si era infortunato nel corso del match con il Leicester di giovedì scorso e il responso degli esami ha confermato le peggiori previsioni. Come informa il club giallorosso Mkhitaryan ha riportato una lesione muscolare al flessore della coscia destra. Stop di 20 giorni per il numero 77, che salterà oltre alla partita di domani con il Bologna anche la semifinale di ritorno di Conference League con il Leicester e i match con Fiorentina e Venezia. Rientro possibile per l'ultima giornata di campionato con il Torino.