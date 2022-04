SABATINI: "Il Bologna è la squadra più in forma del campionato" - CIARDI: "Mourinho è quello che la Roma non ha mai avuto"

Mancano poco più di 24 ore dall'inizio di Roma-Bologna, match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A. Nell'etere romano si analizzano le possibili scelte di Mourinho, anche in vista della semifinale di ritorno di Conference League contro il Leicester. Sandro Sabatini avverte: "Il Bologna è la squadra più in forma del campionato". Augusto Ciardi parla della grandezza e dell'importanza dello Special One: "Mourinho è quello che la Roma non ha mai avuto".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Battere il Bologna di questi tempi è un’impresa. La Roma deve provare a vincerla con le forze che ha. Veretout deve dare una mano da qui alla fine, sarebbe fondamentale (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Sarebbe importante riavere Mkhitaryan per l'eventuale finale di Conference League. Il Bologna è la squadra più in forma del campionato (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Roma-Bologna è un match importante. Mourinho ha sempre puntato su 12/13 giocatori, quindi non penso che faccia turnover. Né la Roma né la Lazio si meritano di andare in Europa League (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Le romane sono le favorite per il quinto ed il sesto posto. Contro il Bologna sarebbe stata una partita facile in un momento diverso da questo perché la Roma ha la Conference ed il Bologna è in grande forma. Mourinho ha solo 3 punti in più di Fonseca con 100 milioni di acquisti. Le romane sono le due squadre più deludenti del campionato (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mkhitaryan è uno dei giocatori più utilizzati da Mourinho, a lui ha affidato le chiavi di tutta la squadra. È una perdita determinante in un momento determinante. Se Veretout non giocasse neanche domani sarebbe grave. Fossi in Mourinho farei di tutto per vincere le partite in casa contro Bologna e Venezia. Metterei in campo Spinazzola per dargli fiducia, non per combattere. Se dovessi prendere i 3 punti a tutti i costi non lo manderei in campo. Oliveira è da 6, con lui e Cristante si fa fatica perché hanno lo stesso passo (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Gli impegni europei della Roma sicuramente condizioneranno il cammino dei giallorossi in campionato. Gli uomini di Mourinho hanno più punti rispetto alle concorrenti, ma hanno anche più impegni (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mourinho è quello che la Roma non ha mai avuto. Capello vale un ventesimo di lui a livello di trofei e di importanza mondiale. Maradona all’epoca forse sposta quello che ora sposta Mourinho. Totti a livello planetario è sicuramente riconosciuto quanto lui, ma non ha la stessa incidenza mediatica. Domani sarebbe importante vincere, bisogna difendere il quinto posto. Non penso che Zalewski abbia così bisogno di riposare (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)