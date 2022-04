Lorenzo gol: sono 24 in due anni, nessun centrocampista della Serie A ha segnato più di Pellegrini in tutte le competizioni

LAROMA24.IT (M. Vitale) - Lorenzo gol. Quello segnato al Leicester, che ha firmato il momentaneo vantaggio dei giallorossi sul campo degli inglesi di Rodgers, per Pellegrini è stato il tredicesimo di questa stagione (un gol ogni 213') e il 24esimo nelle ultime due stagioni, contando tutte le competizioni. Lasciando fuori gli assist (6 in questa stagione e 9 la scorsa), nessun centrocampista della Serie A ha segnato più gol del capitano giallorosso negli ultimi due anni. I giocatori che si avvicinano di più all’altissimo score del 7 giallorosso sono Henrikh Mkhitaryan, Franck Kessié e Ruslan Malinovskyi, tutti e tre a quota 20, seguiti da Mario Pasalic a 18, Milinkovic-Savic, Barak e Zielinski a 17. Quest’anno è senza alcun dubbio la miglior versione di Lorenzo Pellegrini dall’inizio della sua carriera, anche grazie alle scelte tattiche (e non solo) di Mourinho, allenatore che lo stima molto e non ne ha mai fatto segreto, ma i numeri danno un’idea precisa del peso specifico avuto dal capitano giallorosso nelle ultime due stagioni e ci sono ancora diverse gare per accrescere il bottino.

DATO COMPLESSIVO GOL SEGNATI NELLE ULTIME 2 STAGIONI (minimo 10 gol)

Pellegrini 11 + 13 = 24 gol

Malinovskyi 10 + 10 = 20 gol

Kessié 14 + 6 = 20 gol

Mkhitaryan 15 + 5 = 20 gol

Pasalic 6 + 12 = 18 gol

Barak 7+10 = 17 gol

Milinkovic-Savic 8 + 9 = 17 gol

Zielinski 10 + 7= 17 gol

Çalhanoğlu 9 + 7= 16 gol

Bajrami* 7 + 9 = 16 gol

Veretout 11 + 4 = 15 gol

Luis Alberto 9 + 4 =13 gol

Zaccagni 5 + 7 = 12 gol

Frattesi 8* + 4 = 12 gol

Candreva 5 + 7 = 12 gol

Brahim Diaz 7 + 4 = 11 gol

Ilicic 7 + 4 = 11 gol

McKennie 6 + 4 = 10 gol

Soriano 9 + 1 = 10 gol

Pobega 6 + 4 = 10 gol

Fabian Ruiz 4 + 6 = 10 gol

Elmas 3 + 7= 10 gol

*In Serie B