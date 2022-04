Roma Femminile, Spugna: «Risultato non scontato, ora obiettivo Champions». Soffia: «Ci aspetta una finale da vincere»

ROMA TV+ - Tre Fontane in festa. La Roma Femminile conquista la finale di Coppa Italia battendo per 2-0 l'Empoli. A fine match le dichiarazioni del tecnico Alessandro Spugna

Partita giocata ad alta intensità. Il risultato era quello che contava.

Assolutamente sì. Le ragazze sono state bravissime. Perché, come avevo detto nel pre-gara, non era affatto scontato, non era facile: loro venivano a giocarsi la partita a viso aperto. Siamo state brave a contenere ogni loro iniziativa, proponendo anzi tante occasioni. Avremmo potuto fare qualche gol in più, ma va bene così. Abbiamo fatto una buona gara. Oggi faceva anche un discreto caldo e queste temperature cominciano a farsi sentire.

Qualche numero: sedicesima marcatrice diversa e la Roma ha la striscia di imbattibilità più lunga della Serie A.

Beh, sono dati importanti. Il fatto di avere tante giocatrici in zona gol ci fa piacere, vuol dire che c'è grande partecipazione da parte di tutte, soprattutto in fase offensiva. Per quanto riguarda la striscia positiva, speriamo di continuarla, perché sabato abbiamo un'altra partita importantissima, che ci può consegnare un altro grande obiettivo. Poi arriveremo al Derby, e alla finale di Coppa Italia.

Il Tre Fontane fa sempre il suo. Ci sarà bisogno del pubblico anche sabato.

Assolutamente sì. Anche oggi è stato stupendo. Sono certo che pure sabato avremo tanta gente dietro, che ci spingerà verso la qualificazione alla Champions.





A fine partita ha parlato anche Angelica Soffia, autrice del gol che ha sbloccato il match. Queste le parole del terzino giallorosso:

Conquistare la finale era uno dei nostri obiettivi. Ma non solo, adesso vogliamo riconfermarci. Ci aspetta una finale da vincere.

Che effetto ti ha fatto essere tornata al gol?

Segnare è un’emozione unica, soprattutto farlo per la Roma. Speriamo che diventi un’abitudine.

Oltre alla finale ora l’obiettivo è la conquista aritmetica di un posto in Champions League.

Sì, la stagione non è ancora finita, dobbiamo continuare così.