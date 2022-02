VIDEO - Per la Roma testa al Genoa e Pinto fa il bilancio del mercato: "Diawara non l'ha bloccato, nessuno può garantire la permanenza di Zaniolo"

Chiuso anche il mercato invernale, Tiago Pinto fa un bilancio in conferenza stampa della sessione di gennaio: in sintesi nessun voto, testa al campo, per rinnovi contrattuali e finestra estiva c'è tempo. Nello specifico, il portoghese ha affrontato anche la questione Diawara e i nomi circolati per il centrocampo: "Diawara non ha bloccato nulla. Non è vero che il terzo acquisto non è avvenuto perché Diawara non è partito". E ancora: "I nomi fatti sono stati tutti bugie, anche Kamara. Un giorno posso anche spiegare il dossier Kamara, non ora. In futuro capirete meglio".

Un passaggio, inoltre, non è passato inosservato: ad una domanda precisa sulla possibilità di garantire che Zaniolo sarà alla Roma il prossimo anno il Gm giallorosso ha semplicemente detto "non posso io, come nessuno".

