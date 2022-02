Josè Mourinho continua a lavorare per rendere migliore la Roma. Non perde occasione per analizzare il rendimento della sua squadra da ogni angolazione il mister della Roma, che osserva i movimenti sui campi del Fulvio Bernardini anche con l'aiuto di un drone. "Duro lavoro in un giorno di sole. Ottime sensazioni per la sessione della squadra", è il commento su Instagram dello Special One.