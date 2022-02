Juventus, se Dybala va via nel mirino c'è Zaniolo

In casa Juventus c'è un grande punto interrogativo e riguarda Paulo Dybala: rinnova o non rinnova? E se non rinnoverà, chi lo sostituirà a giugno? I bianconeri hanno programmato in anticipo l'acquisto di Vlahovic, a cui pensavano da agosto, e ora nella testa della Juventus c'è Nicolò Zaniolo. A dicembre ci sono stati dei contatti con l'agente del giallorosso: il giocatore piace soprattutto ad Allegri. L'aspetto più importante, però, è la volontà della Roma, che punta su Zaniolo come giocatore chiave del progetto. Non sarà semplice per nessuno convincere la Roma a trattare.

(Gasport)