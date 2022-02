Primavera, ROMA-LECCE 2-1 (8' Persson, 40' Satriano, 56' Gonzalez): segui in tempo reale. Due cambi nella ripresa: dentro Pagano e Rocchetti

Dopo la vittoria in casa del Cagliari che le ha permesso di allungare ulteriormente il vantaggio sulle inseguitrici, la Roma Primavera, autentica battistrada del girone con 11 punti sull'Inter, che però ha una gara giocata in più, torna in campo in mattinata allo Stadio Tre Fontane.

SECONDO TEMPO:

56' - GOL DEL LECCE! Accorcia le distanze la squadra ospite: Joan Gonzàlez brucia Boer con un tiro dall'ingresso dell'area di rigore.

46' - Due cambi nella Roma: fuori Volpato ed Oliveras, dentro Pagano e Rocchetti.

PRIMO TEMPO:

45' - Termina il primo tempo: 2-0 per la Roma.

40' - RADDOPPIO DELLA ROMA! E' Satriano stavolta a trafiggere il portiere avversario con un tiro di sinistro.

33' - Ancora Lecce con Jóhannsson che calcia di poco fuori dalla porta difesa da Boer.

30' - Pericolo del Lecce che con una punizione di Vulturar non va lontana dall'incrocio dei pali.

8' - GOL DELLA ROMA! E' Voelkerling Persson a portare in vantaggio i giallorossi: movimento in profondità premiato dall'assistenza di Oliveras, dribbling sul portiere e palla in rete per l'1-0. 7° gol in campionato per l'attaccante svedese classe 2003.

1' - Via alla sfida. Batte la Roma, in completo rosso.

IL TABELLINO:

ROMA: Boer; Tripi, Morichelli, Keramitsis; Missori, Faticanti, Tahirovic, Oliveras; Volpato; Voelkerling Persson, Satriano. A disp. Mastrantonio , Del Bello , Vicario, Di Bartolo, Cassano, Zajšek, Rocchetti, Scandurra, Pagano, Cherubini, Padula, D'Alessio F. All. De Rossi.