SABATINI: "Roma, mercato da 7" - BALZANI: "Tenendo conto della classifica, non si può dare più di 5,5"

Si è chiusa ieri sera la finestra invernale di calciomercato, completata dalla Roma con gli ingressi di Sergio Oliveira e Maitland-Niles. Tempo di bilanci, dunque, nell'etere romano. "Se giudichiamo il mercato tenendo conto della classifica allora il voto non può essere superiore a 5,5" per Francesco Balzani. "Al mercato della Roma do 6,5 abbondante" il commento di Roberto Pruzzo.

Per Sandro Sabatini, invece, "la Roma ha venduto giocatori da 0 minuti e ha preso due giocatori che Mourinho subito lanciato dal 1'. Il voto al mercato giallorosso è molto buono, è da 7".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Al mercato della Roma do 6,5 abbondante e da quando ha preso i nuovi giocatori sono arrivati tre vittorie in cui i nuovi hanno contribuito. Darei anche 7 (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma ha venduto giocatori da 0 minuti e ha preso due giocatori che Mourinho subito lanciato dal 1'. Il voto al mercato giallorosso è molto buono, è da 7. Certo, se poi Mayoral in Spagna segna, se Fazio gioca nella Salernitana, se Villar gioca bene...verranno fatti discorsi tipo Pedro, ma il mercato è da 7 (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Il mio voto al mercato della Roma è 6,5. Oliveira serviva a Mourinho, prima di parlare di Maitland-Niles aspetto un po'. Si poteva fare di più, mercato senza infamia e senza lode (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Nel giudizio al mercato ci sono delle variabili, se commentiamo un mercato avulso dalla classifica allora Oliveira è senza dubbio un buonissimo acquisto, ma se giudichiamo il mercato tenendo conto della classifica allora il voto non può essere superiore a 5,5 perché tutte le altre dirette concorrenti si sono rafforzate moltissimo come la Juventus. La domanda da fare a Tiago Pinto è semplicemente una, è stata costruita una Roma all’altezza di Mourinho? Vediamo la risposta (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La Roma ha fatto un mercato giusto, ha preso quello che le serviva, ma non è sufficiente per la corsa Champions. Oggi il quarto posto mi sembra una chimera (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Voto al mercato? 5,5 o 5... (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Non mi sembra scontato che la Roma, con questi conti che conosciamo, punti su Mourinho e faccia acquisti come quelli di gennaio (NINO SANTARELLI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La posizione della Roma per la corsa Champions si indebolisce, ma non perché il mercato non abbia avuto un senso, anzi, ha preso giocatori chiesti da Mourinho, ma le altre si sono rafforzate molto di più (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)