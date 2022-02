Trigoria: individuale per Pellegrini. Ancora out i reduci dalla Nazionale: Darboe, Viña e Shomurodov

Mattinata d'allenamento per la squadra di Mourinho che sabato alle 15 sfiderà il Genoa all'Olimpico nella ripresa del campionato. Il gruppo ha svolto alcuni esercizi di rapidità a secco e successivamente ha effettuato delle esercitazioni tattiche a campo ridotto.

Non figuravano tra i presenti Darboe, Viña e Shomurodov, di rientro dagli impegni con le rispettive Nazionali. Lorenzo Pellegrini non si è allenato con il gruppo, svolgendo una seduta individuale, ma non sembra in dubbio la sua disponibilità contro il Genoa.