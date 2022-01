Idea Banega per il centrocampo, Pellegrini convocato per lo stage dell'Italia

Prosegue il lavoro della Roma sul mercato negli ultimi giorni della finestra invernale: spunta l'idea Ever Banega per il centrocampo, Riccardo Ciervo è prossimo al trasferimento al Sassuolo, mentre Amadou Diawara non vorrebbe lasciare la capitale.

Nel frattempo anche Lorenzo Pellegrini si unisce al gruppo dell'Italia di Roberto Mancini per lo stage a Coverciano in vista degli spareggi, previsti a marzo, di qualificazione ai Mondali di Qatar 2022.

CALCIOMERCATO ROMA, SUGGESTIONE BANEGA: IERI INCONTRO TRA PINTO E IL SUO AGENTE

CALCIOMERCATO ROMA: CIERVO AL SASSUOLO IN PRESTITO CON OBBLIGO DI RISCATTO A 2MLN. NIENTE RECOMPRA, MA PERCENTUALE DELLA FUTURA RIVENDITA

TRIGORIA: RIPRESA IN VISTA DEL GENOA. LAVORO IN CAMPO PER SPINAZZOLA (FOTO)

CALCIOMERCATO ROMA: XHAKA TORNA NEL MIRINO DI TIAGO PINTO

ITALIA: ANCHE PELLEGRINI CONVOCATO PER LO STAGE

CALCIOLMERCATO ROMA: PREVISTO UN INCONTRO CON DIAWARA, MA VORREBBE RESTARE

