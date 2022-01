Calciomercato Roma: previsto un incontro con Diawara nei prossimi giorni, ma vorrebbe restare

Conclusa l'esperienza in Coppa d'Africa con la Guinea, Amadou Diawara è atteso a Roma nei prossimi giorni. Il centrocampista ha fatto capire che non vorrebbe spostarsi, ma la dirigenza giallorossa lo ha convocato al suo ritorno, previsto tra giovedì e venerdì, con l'intenzione di spiegargli che non avrebbe spazio.

Diverse squadre hanno effettuato sondaggi per il giocatore, in scadenza nel 2024 con la Roma. Al momento restano le ipotesi Venezia, Cagliari e Sampdoria, mentre il Torino avrebbe puntato Samuele Ricci.

(gianlucadimarzio.com)

