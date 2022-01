Italia: anche Pellegrini convocato per lo stage

Ieri è stato diramato l'elenco dei convocati del ct dell'Italia Roberto Mancini per lo stage a Coverciano in vista dei playoff in programma a marzo di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022. Al gruppo azzurro si aggiungono anche il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini e il difensore della Juve Leonardo Bonucci, nonostante siano infortunati.

Secondo le informazioni del sito dell'esperto di calciomercato, i due si aggregheranno domani al gruppo per prendere parte al lavoro tattico propedeutico agli spareggi e giovedì faranno ritorno ai rispettivi club.

Gianluca Mancini, Nicolò Zaniolo e Bryan Cristante sono gli altri giallorossi chiamati dal ct.

