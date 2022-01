NARDO: "Banega? Può ancora far bene in Serie A" - PALOMBELLA: "Non lo prenderei"

Campionato in pausa, così le discussioni lungo le frequenze radiofoniche giallorosse si spostano sugli ultimi giorni di calciomercato. "Banega ha delle qualità, ma non lo prenderei, è un classe ’88 che viene dall’Arabia, non mi sembra un acquisto opportuno" dice Max Palombella su uno dei nomi accostati nelle ultime ore alla Roma. "L'argentino mi è sempre piaciuto da morire, un centrocampista di alto livello che potrebbe ancora far bene in Serie A, nonostante l'età" secondo Alessio Nardo. Per Francesco Balzani, infine, "se Arthur andasse all’Arsenal allora Xhaka potrebbe venire alla Roma".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

L'eventuale acquisto di Banega potrebbe ricordare l'arrivo di Keita di qualche anno fa. L'argentino mi è sempre piaciuto da morire, un centrocampista di alto livello che potrebbe ancora far bene in Serie A, nonostante l'età. Certo è che lì a centrocampo, senza un'uscita, mi sembra difficile possa esserci un'entrata (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma a Mourinho ha preso quelli che si sono rivelati due titolari. Sono quasi certo che lo schieramento tattico dei giallorossi prevedrà la presenza contemporanea di Pellegrini, Oliveira e Mkhitaryan. Vedremo se la squadra riuscirà a sopportarlo. Sulla Roma ho ancora dubbi, non basta la vittoria a Empoli. Veretout? Credo non giocherà più molte partite (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

In questa città manca l’equilibrio nel giudizio dei giocatori. Abraham sta dimostrando di valere i soldi che sono stati spesi per lui. Per rendimento, Rui Patricio è uno dei migliori 3 giocatori della Roma di quest’anno. Banega ha delle qualità, ma non lo prenderei, è un classe ’88 che viene dall’Arabia, non mi sembra un acquisto opportuno. Diawara deve andare via, ma non è scarso. Terrei Mkhitaryan anche l’anno prossimo (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)

Non capisco perché Mourinho si debba lamentare: dipinge la Roma come una squadra tecnicamente modesta, ma si tratta di una squadra forte. Semmai sono un po'stupito del fatto che si cerchino centrocampisti, io cercherei un difensore centrale: Smalling c'è una volta sì e tre no, gli altri non sono affidabili (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Sinceramente non mi sarei aspettato che la Juventus potesse spendere quella cifra sul mercato per comprare Vlahovic, sicuramente questo acquisto sposta gli equilibri per la lotta Champions, ora sarà molto dura, servirebbe uno sforzo ulteriore per poter provare a competere. Se Arthur andasse all’Arsenal allora Xhaka potrebbe venire alla Roma (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Vlahovic alla Juventus serve a ricordarci che il potere economico e politico conta, come esistono le categorie di calciatori esistono anche le categorie al livello di club. E ricordiamoci pure tutti quanti che anche nel mercato di gennaio si possono fare acquisti importanti se si hanno i quattrini (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Non voglio più sentire Mourinho che si lamenta dell'arbitro o della rosa alla prima sconfitta. Veretout non giocherà? Un peccato... (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Sarebbe stato difficile per chiunque arrivare a Roma dopo Dzeko: Abraham sta riuscendo a convincere tutti. Rui Patricio quest’anno ha portato già diversi punti. Diawara non è adatto al gioco di Mourinho, ma è un bravo giocatore. Bisognerebbe tenere Mkhitaryan, ha un’intelligenza tattica fuori dal comune (MARCO ANDREOLI, PlayRoma)

Al di là dei nomi presi dalla Roma, la bravura della società sta nelle tempistiche: al 10 gennaio Mourinho aveva già i suoi nuovi acquisti (FRANCESCO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Abraham aveva bisogno di ambientarsi un po' nel nostro campionato. La Roma non ha dato da subito l'idea di avere un'identità, ma lui è un giocatore adattabile a qualsiasi schema, che non ha ancora espresso il meglio delle sue qualità. Credo che lo farà di qui a poco (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)