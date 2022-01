Calciomercato Roma, suggestione Banega: ieri incontro tra Pinto e il suo agente

La Roma cerca un regista da regalare a Mourinho e le circostanze fanno pensare ad un nome che sa di suggestione: ieri Tiago Pinto ha incontrato Marcelo Simonian, agente fra gli altri di Javier Pastore e Ever Banega: il centrocampista ex Siviglia ed Inter dell'Al-Shabab potrebbe aver voglia di rimettersi in gioco in Europa e la Roma potrebbe essere un'opzione per lui. Una soluzione a tempo, che consegnerebbe però a Josè Mourinho un regista fino a giugno.

Nell'incontro, ad ogni modo, uno dei temi trattati potrebbe esser stato quello relativo a Facundo Medina, difensore centrale di piede mancino classe '99 in forza al Lens.

(Gasport - Corsport)