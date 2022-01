Calciomercato Roma: Xhaka torna nel mirino di Tiago Pinto

Tiago Pinto torna a farsi sotto per Granit Xhaka. A lungo seguito in estate per rinforzare il centrocampo, il nome del centrocampista in forza all'Arsenal potrebbe tornare d'attualità in questi ultimi giorni di mercato. Xhaka ormai vive quasi da sopportato nell'Arsenal, che oltretutto potrebbe prendere Arthur dalla Juventus. Il general manager della Roma si sarebbe rifatto sotto con la speranza di arrivare a Xhaka con la formula del prestito con diritto di riscatto. Sul taccuino di Pinto anche i nomi di Xeka, Banega e Grillitsch, ma in ogni caso servirà la partenza di Diawara.

(calciomercato.com)

