-1 a Roma-Cagliari. Mourinho: "Non credevo all'arrivo di Oliveira. Non mi aspetto un altro acquisto". Torna Karsdorp, out El Shaarawy

Domani si torna in campo. La Roma di José Mourinho alle 18:00 di domani avrà l'occasione per mettersi subito alle spalle la sconfitta maturata contro la Juventus. Come di consueto alla vigilia dei match, il tecnico della Roma ha parlato in conferenza stampa e si è soffermato in particolar modo sull'arrivo di Sergio Oliveira, dicendo tra le altre cose che non credeva fosse possibile l'arrivo di un giocatore del calibro del portoghese nella finestra di mercato invernale. Niente conferenza stampa in casa Cagliari, invece, a causa di alcune positività emerse dal giro di tamponi odierno: 4 giocatori della prima squadra più alcuni giocatori della primavera. Per questo motivo è stata annullata la conferenza stampa di Mazzarri. In vista della gara di domani, Mourinho ha recuperato Rick Karsdorp ma ha perso Stephan El Shaarawy, costretto al forfait.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

ROMA-CAGLIARI: OUT EL SHAARAWY. A DISPOSIZIONE KARSDORP, MA NON SI È ALLENATO IN GRUPPO

CALCIOMERCATO ROMA, DALLA SPAGNA: IL VALENCIA HA CHIESTO DIAWARA. ATTESA LA RISPOSTA DEL CLUB GIALLOROSSO

GASPORT - PRESSING SU DIAWARA PER L'ADDIO. SE PARTE, C'È KAMARA

CONFERENZA STAMPA, MOURINHO: "NON CREDEVO ALL'ARRIVO DI OLIVEIRA. MIGLIORATI DAL MERCATO MA NON MI ASPETTO UN TERZO ACQUISTO" (AUDIO E VIDEO)

ROMA-CAGLIARI: LE INFO PER I 5MILA TIFOSI ALL'OLIMPICO

CAGLIARI: 4 GIOCATORI POSITIVI AL COVID-19, ANNULLATA LA CONFERENZA DI MAZZARRI

SERIE A FEMMINILE, ROMA-EMPOLI 2-1: VITTORIA AL CARDIOPALMA PER LE GIALLOROSSE

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24