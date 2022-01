Pressing su Diawara per l'addio. Se parte, c'è Kamara

Il mercato invernale della Roma potrebbe essere concluso, ma il gm Tiago Pinto sta lavorando per assicurare a Mourinho un nuovo colpo, che però si concretizzerebbe solo qualora ci fossero delle uscite e tra i candidati principali c'è Diawara.

Il centrocampista piace al Valencia, ma la trattativa non decolla poiché il calciatore si trova al momento in Coppa d'Africa. I giallorossi avrebbero già in mente il sostituto, ovvero Kamara del Marsiglia. Il ventiduenne ha il contratto in scadenza a giugno e quindi la richiesta per il cartellino non può essere superiore a 4/5 milioni. Su di lui ci sono vari club di Premier League, ma la Roma ha un ottimo rapporto con il club francese, che dovrà pagare circa 20 milioni per i riscatti di Under e Pau Lopez. La società capitolina non vorrebbe spendere tanto e proprio per questo motivo appare difficile l'arrivo di Ndombele, che guadagna 8 milioni netti a stagione. In uscita c'è Olsen, che inizierà una nuova avventura in prestito all'Aston Villa, con la Roma che spera che di cederlo a titolo definitivo in estate.

(gasport)