ORSI: "Ripartire da Mourinho" - CIARDI: "Classifica quasi imbarazzante"

Manca sempre meno alla sfida tra Roma e Cagliari, che andrà in scena domani alle ore 18:00. Gianluca Lengua e Roberto Maida hanno provato a fare una previsione del risultato finale del match. Per me il primo "finisce 2-1", mentre per il secondo "2-0". Augusto Ciardi invece ha commentato la situazione di classifica attuale: "La trovo quasi imbarazzante".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Roma e Lazio stanno deludendo. Hanno due allenatori nuovi, ma mi aspettavo qualche punto in più. Essendo un anno di transizione, vuol dire che l’anno prossimo faranno meglio, ma sono una delusione. Il valore della rosa è basso, per questo ripartirei da Mourinho. Il Cagliari sarà affamato (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Se vuoi fare l’anno di transizione prendi due allenatori piccoli, non due top. Se ho due grandi allenatori e faccio un mercato che migliora la squadra e poi faccio peggio dell’anno scorso non vuol dire che è di transizione, ma di delusione (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Quest’anno mi accontento di arrivare decimo. La squadra non può puntare a tanto di più, ma spero che l’allenatore sia il tramite per arrivare a giocarsi i primi posti in futuro. Io ripartirei da Abraham, che è stato l’acquisto migliore, e Pellegrini (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mi stupirei se la Roma non dovesse vincere. Siamo appannati dal fatto che il Cagliari ha vinto due partite consecutive, ma la differenza di valori in campo è enorme. Sarà interessante vedere in campo Maitland-Niles ed Oliveira (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Perché non si prende un regista? Perché costano ed ora la Roma non può permetterselo, infatti ha fatto solo operazioni in prestito. Kamara è un buon giocatore, ma non ti fa fare il salto di qualità. Ora viene esaltato troppo. Si prendono calciatori e si adattano nelle varie posizioni, io preferirei prenderli già di ruolo. Roma-Cagliari finisce 2-0 (ROBERTO MAIDA , Radio Radio, 104,5, Il calcio è servito)

Da quanto tempo la Roma non prende un centrocampista importante? Da quanto non gioca con un regista? Roma-Cagliari finisce 2-1 (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104,5, Il calcio è servito)

Roma e Lazio sono due delle delusioni del campionato. Gli investimenti della Roma però sono superiori a quelli della Lazio (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Vedo la classifica e la trovo quasi imbarazzante. La Roma sta facendo un campionato mediocre (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Su Veretout forse abbiamo avuto tutti un abbaglio. È sempre stato molto altalenante, ma ruba l’occhio perché fa qualche gol. Me lo tengo sempre, ma deve crescere riguardo la continuità (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)