Calciomercato Roma, dalla Spagna: il Valencia ha chiesto Diawara. Attesa la risposta del club giallorosso

Il Valencia ha chiesto Amadou Diawara. Il centrocampista guineano, utilizzato con il contagocce da José Mourinho, è finito da tempo sul mercato e tra le varie offerte ricevute c'è anche quella del club spagnolo. Secondo quanto riferisce l'edizione online del quotidiano spagnolo, il Valencia avrebbe manifestato interesse per Diawara e sarebbe in attesa di una risposta da parte della Roma. Il club giallorosso starebbe valutando la formula migliore per la partenza dell'ex giocatore del Napoli, ormai disposto a cambiare aria.

(as.com)

