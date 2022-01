Roma-Cagliari: out El Shaarawy. A disposizione Karsdorp, ma non si è allenato in gruppo

Indicazioni dalla seduta di rifinitura andata in scena nel pomeriggio al "Fulvio Bernardini" di Trigoria alla vigilia di Roma-Cagliari, in programma domani alle 18.00 all'Olimpico: con i sardi out Stephan El Shaarawy, mentre Rick Karsdorp è tornato a disposizione di Mourinho, secondo le informazioni del giornalista de "Il Tempo" Emanuele Zotti. L'olandese, però, non si è mai allenato in gruppo.