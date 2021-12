La Roma Primavera vince sotto gli occhi di Mourinho. Abraham suona la carica: "Ricompattarsi e ripartire". Mercato, spunta Paredes

Giorno di riposo per i ragazzi di José Mourinho, con i giallorossi invitati dallo Special One a ricaricare le pile in vista dei prossimi impegni di Conference League e Serie A. In campo invece la Roma Femminile di mister Spugna e la Roma Primavera di mister Alberto De Rossi, entrambe uscite dal campo vittoriose, rispettivamente contro la Sampdoria Femminile e la Sampdoria Primavera. Costretto a saltare il match di ieri per squalifica, Abraham ha comunque caricato il gruppo con una storia su Instagram. Per quanto riguarda il mercato, dalla Spagna spunta il nome di Leandro Paredes come possibile rinforzo per la mediana giallorossa.

PRIMAVERA, ROMA-SAMPDORIA 2-0: LA ROMA ALLUNGA SOTTO LO SGUARDO DI MOURINHO, + 8 SUL NAPOLI (VIDEO)

PRIMAVERA: MOURINHO AL TRE FONTANE PER SEGUIRE ROMA-SAMPDORIA (FOTO)

SERIE A FEMMINILE, SAMPDORIA-ROMA 1-2: 3 PUNTI IN EXTREMIS PER LE GIALLOROSSE, DECIDE UN AUTOGOL IN PIENO RECUPERO

CALCIOMERCATO ROMA, DALLA SPAGNA: PER IL CENTROCAMPO SI PENSA AL RITORNO DI PAREDES

INSTAGRAM, ABRAHAM CARICA LA SQUADRA: "È IL MOMENTO DI RICOMPATTARSI E RIPARTIRE"

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO