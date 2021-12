Serie A Femminile, SAMPDORIA-ROMA 0-1 (15' Lazaro): finisce il primo tempo. Due gol annullati alle giallorosse e punteggio che sta stretto alle ragazze di Spugna

LAROMA24.IT - Nella 10a giornata di Serie A Femminile la Roma di Alessandro Spugna, quarta in classifica, fa visita alla Sampdoria sesta: alle 12.30 va in scena la sfida al "Garrone" di Bogliasco. Il tecnico giallorosso recupera Glionna, Pirone e Soffia che, negativizzate dal Covid-19, hanno raggiungo la squadra a Genova.

IL TABELLINO

SAMPDORIA: Tampieri; Novellino, Auvinen, Seghir, Bursi; Giordano, Rincon, Fallico; Battelani; Martinez, Tarenzi.

A disp.: Boglioni, Wagner, Carrer, Bargi, Helmwall, Berti, Bruzzone, Babb, Carp.

All.: Cincotta.

ROMA: Ceasar; Swaby, Linari, Pettenuzzo; Vigliucci, Bernauer, Ciccotti, Serturini; Andressa, Giugliano; Lazaro.

A disp.: Baldi, Ghioc, Pacioni, Soffia, Thaisa, Borini, Glionna, Pirone, Tall.

All.: Spugna.

Arbitro: Paride Tremolada. Assistenti: Luca Testi - Costin Del Santo Spataru. IV uomo: Gianmarco Vailati.

Recupero: 3' pt

CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

45 + 3' - Fine della prima frazione di gioco

38' - Annullato un gol di Ciccotti per presunto controllo in area con un braccio

37' - Rientra in campo Rincon

34' - Abbandona momentaneamente il terreno di gioco Ciccotti, che esce comunque sulle sue gambe. Intanto anche Rincon si rialza, il medico suggerisce un cambio mentre la giocatrice invece vorrebbe continuare

31' - Brutto scontro a centrocampo tra Ciccotti e Rincon: un testa contro testa fortuito in cui sembra aver avuto la peggio la giocatrice blucerchiata. Staff medici in campo

22' - Roma vicinissima al raddoppio: ripartenza in contropiede di Lazaro che dalla sinistra pesca Andressa a due passi dalla porta. Alto di poco il colpo di testa

15' - GOOOOL DELLA ROMA!!! Serturini calcia al volo verso la porta avversaria. Il portiere respinge, ma la palla resta lì. E' Lazaro a raccogliere il rimpallo e trovare il vantaggio giallorosso

6' - Roma ancora vicina al vantaggio, stavolta con Linari, pescata dalla bandierina da Andressa. Palla di poco al lato

3' - Rete annullata a Paloma Lazaro: pescata in area da una bella palla di Giugliano aveva depositato in rete di testa. Tutto fermo però: l'attaccante spagnola è stata pescata in posizione di offside

2' - Andressa, pescata in area, calcia a botta sicura verso la porta avversaria. Tiro deviato, angolo

1' - Fischio d'inizio