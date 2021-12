AGRESTI: "Fallimento Roma, Mou non sta invecchiando bene..." - TORRI: "Dopo 6 mesi si cerca ancora il modulo giusto"

All'indomani della pesante sconfitta rimediata dalla Roma di José Mourinho contro l'Inter di Simone Inzaghi, l'etere romano discute delle responsabilità del momento dei giallorossi e dell'operato dello Special One alla giornata di oggi. Secondo Stefano Agresti "la Roma fin qui è un fallimento", mentre Francesco Di Giovambattista dice che "i limiti della Roma non possono essere ricondotti solo a Mourinho".

"Dopo 6 mesi Mourinho sta ancora cercando un modulo e questo è abbastanza grave, faccio fatica a capire come gioca la Roma", è invece il pensiero di Piero Torri.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Mourinho già in Inghilterra aveva fatto vedere segnali preoccupanti, non sta invecchiando bene. Invece di costruire qualcosa cerca solo capri espiatori. La Roma fin qui è un fallimento (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Il calcio è servito)

I limiti della Roma non possono essere ricondotti solo a Mourinho (FRANCESCO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Il calcio è servito)

Ho la sensazione che qui a Roma si tende a nascondersi dietro frasi fatte. Si continua a parlare di ‘strategia’, ‘progetto’ e ‘anni di transizione’, termini che sono alibi per giustificare i propri errori. Garcia al primo anno con la Roma ha fatto 85 punti, con una squadra profondamente cambiata. Non sarà che in quell’anno gli acquisti furono fatti bene? Non sarà che forse il calcio è molto più semplice di come ce lo raccontano ed è sufficiente lavorare bene per ottenere risultati anche a breve termine? (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Nella Roma troppo spesso ci siamo riempiti la bocca di qualità riferite a giocatori e allenatori che in realtà non c’erano. Ci sono una serie di problemi che sostanzialmente non sono quasi mai stati risolti: nella Roma manca gente che sa di calcio, c’è una struttura che fa fatica a patrimonializzare il mercato. La Roma di Sabatini vendeva, ma comprava strabene… Adesso non c’è un giocatore che si è valorizzato. Dopo 6 mesi Mourinho sta ancora cercando un modulo e questo è abbastanza grave, faccio fatica a capire come gioca la Roma (PIERO TORRI, Tele Radio Stereo, 92.7)