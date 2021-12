Primavera, ROMA-SAMPDORIA 0-0: segui in tempo reale. Occasione Voelkerling, Saio decisivo (VIDEO)

LAROMA24.IT - Continua il cammino della Roma Primavera: i ragazzi di Alberto De Rossi occupano al momento il primo posto della classifica e, per consolidare il primato, scendono in campo contro i pari età della Sampdoria al Tre Fontane. Dopo la qualificazione ai quarti di Coppa Italia, dunque, i giallorossi incontrano i blucerchiati di Felice Tufano, ritrovando anche Volpato e Ndiayè, ieri convocati in prima squadra.

IL TABELLINO

Roma: Mastrantonio; Ndiaye, Tripi, Keramitsis; Missori, Faticanti, Tahirovic, Rocchetti; Volpato; Voelkerling Persson, Cherubini

A disp.: Berti, Baldi, Satriano, Oliveras, Di Bartolo, Dicorato, Zajsek, Ngingi, Louakima, Pagano, Verrengia, Padula.

All.: De Rossi

Sampdoria: Saio; Mane, Aquino, Bonfanti; Somma, Malagrida, Paoletti, Bontempi, Migliardi; Di Stefano, Montevago.

A disp.: Tantalocchi, Samotti, Napoli, Pozzato, Sepe, Dolcini, Polli, Chilafi, Perego, Bianchi, Leonardi, Porcu.

All.: Tufano

Marcatori:

Ammonizioni:

Recupero:

CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

24' - Occasionissima per Voelkerling che prende palla a pochi metri dalla porta e cerca lo spazio per la conclusione. A chiudergli la strada è Saio, che si oppone alla conclusione da posizione appena defilata

10' - Cherubini sorprende la difesa della Samp scoperta e penetra in area. Anziché attaccare lo spazio con convinzione cerca però Volpato, che a sua volta perde troppo tempo prima di concludere. Nulla di fatto

8' - Primo squillo di Volpato, che prova a sorprendere il portiere avversario con un pallonetto visionario. Palla sulla parte alta della rete.

1' - Inizia il match





PREPARTITA

14.10 - Roma in campo per il riscaldamento, come mostra un video pubblicato sui canali social giallorossi. Annunciata anche la formazione titolare.