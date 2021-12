Primavera: Mourinho al Tre Fontane per seguire Roma-Sampdoria (FOTO)

Ieri la delusione la sconfitta all'Olimpico con l'Inter, oggi José Mourinho riparte e nonostante il giorno di riposo concesso alla prima squadra lo Special One segue da vicino la Primavera. Il tecnico giallorosso è sugli spalti dello Stadio Tre Fontane per seguire il match tra la formazione di Alberto De Rossi e la Sampdoria, match dell'undicesimo turno di Primavera 1. In campo tra gli altri Volpato e Ndiaye, ieri aggregati in extremis alla prima squadra.