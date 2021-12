Calciomercato Roma, dalla Spagna: per il centrocampo si pensa al ritorno di Paredes

La Roma cerca rinforzi per il centrocampo e tra le tante idee fatte in queste settimane c'è la suggestione di un possibile ritorno. L'ultima idea porta infatti a Leandro Paredes, in giallorosso dal 2014 al 2017 e ora al Paris Saint Germain. Da tempo sulla lista dei partenti del club parigino e in passato nel mirino anche di Juve ed Inter, quella del centrocampista argentino potrebbe essere una pista da seguire nelle prossime settimane. Dalla Spagna segnalano che Tiago Pinto avrebbe già preso contatti con l'agente del giocatore. Il PSG lo valuta 18 milioni di euro.

(todofichajes.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE