VIDEO - Sfida alla Juve per Zakaria: lo svizzero chiede un quadriennale a 2,5 milioni più bonus. Stadio: depositati i ricorsi al Tar per Tor di Valle

Nel giorno del ritorno al lavoro in vista del Genoa in casa Roma si pensa già al mercato di gennaio. Il nome forte per il centrocampo resta quello di Zakaria, che come appreso dalla redazione de LAROMA24.IT per muoversi chiede un quadriennale a 2,5 milioni. Sul giocatori c'è forte anche la Juventus, che secondo alcune fonti sarebbe anche più vicina rispetto ai giallorossi. Intanto altro capitolo della querelle Tor di Valle: sia la Eurnova di Luca Parnasi che la CPI di Radovan Vitek infatti hanno depositato due ricorsi al Tribunale amministrativo per chiedere l’annullamento della delibera con cui l’Assemblea capitolina, il 21 luglio scorso, aveva annullato il progetto Stadio a Tor di Valle.





