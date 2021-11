Calciomercato Roma, Mkhitaryan riflette: l'armeno può partire a gennaio

Un rendimento non all'altezza delle sue qualità, forse dovuto anche alla posizione troppo arretrata in cui lo si è visto in campo con la Roma in questo primo terzo di stagione: Henrikh Mkhitaryan non è nel suo momento migliore, e stando alle cronache odierne potrebbe anche fare le valigie a gennaio. Il rapporto con Josè Mourinho non è mai stato solidissimo e ora il trequartista starebbe valutando il proprio futuro. Difficile che già a gennaio arrivi l'offerta giusta, ma se arrivassero delle proposte l'ex Arsenal e Manchester United le valuterebbe.

(Il Messaggero - Gasport)