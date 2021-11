La Roma e Josè Mourinho dovranno rinunciare, in questa pausa per le nazionali, anche a Jordan Veretout. Come fa sapere la federazione francese in una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, il centrocampista dovrà rispondere alla chiamata di Dechamps, che punta a sostituire Paul Pogba dopo l'infortunio rimediato dal centrocampista del Manchester United nell'allenamento di ieri - lesione al quadricipite della coscia destra -.

(fff.fr)

