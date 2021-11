PRUZZO: "Mourinho nel mirino della classe arbitrale" - DAMASCELLI: "Mancini è rimasto una promessa"

Dal rendimento della squadra a Mourinho, fino al mercato: la sosta per gli impegni delle Nazionali offre la possibilità di analizzare il momento della Roma. "Ormai è conclamato che la classe arbitrale ha messo nel mirino Mourinho: ogni volta è buona per dargli una mazzata e questa non è roba da poco", dice Roberto Pruzzo. Spostando il focus sul calciomercato, per Tony Damascelli "un difensore in più serve sempre". E, conclude Augusto Ciardi, "la Roma può competere per il 4° posto".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Ormai è conclamato che la classe arbitrale ha messo nel mirino Mourinho: ogni volta è buona per dargli una mazzata e questa non è roba da poco. La situazione ha preso una piega pericolosa per il tecnico e per la squadra, significa che ad ogni minima occasione ti puoi aspettare qualcosa. Mercato? Ho sempre detto che serviva un difensore, ma se Smalling regge io interverrei a centrocampo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Un difensore in più serve sempre, ma se non proteggi la terza linea anche i migliori difensori del mondo vanno in difficoltà. Mancini 3 anni fa era una promessa, ma tale è rimasto. Quando deve difendere o picchia o è distratto, non interpreta bene il suo ruolo. Zaniolo? Non può essere un problema. E' un giocatore dal quale non si può prescindere (TONY DAMASCELLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Il cambio di sistema può essere una soluzione per la Roma: col Venezia i giallorossi sono stati un disastro in difesa, ma hanno creato tanto. Ma in quel caso dovresti mettere in panchina qualche titolarissimo. E' fuori discussione che Mancini e Ibanez non siano una grande coppia (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Continuo a pensare che la Roma possa competere per il 4° posto. Se dovesse finire sesta a 10 punti dal 4° posto, io sarei profondamente deluso dalla Roma e profondamente deluso dalla Roma di Mourinho (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Alla luce di quello che è successo mi chiedo perché la Roma abbia voluto tenere a tutti i costi Borja Mayoral in estate, visto che Mourinho nel giocatore non crede (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma è stanca: non credo che debba lavorare sulla testa, ma sul campo. La difesa prende troppi gol. Mourinho poteva sfruttare meglio i suoi centrocampisti. Se non li fai giocare mai non puoi sapere come rendono (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Stamattina leggo sui giornali che Friedkin blinda Mourinho ma la verità è tutta un'altra, nella Roma ci sono un bel po’ di incomprensioni per essere soft, soprattutto a livello dirigenziale. Le persone intorno Mourinho, non come noi tifosi ma quelli che sono vicini a lui, quelli che lavorano con lui, soprattutto i nuovi collaboratori entrati in società da poco, che vengono da mondi molto diversi da quello del calcio, sono molto ma molto perplessi di quello che sta succedendo, non sono contenti né del suo operato né della sua comunicazione.

Inoltre c’è un uomo solo nella tempesta che è il direttore sportivo Thiago Pinto che non viene considerato come dovrebbe essere un direttore generale ed è spesso scavalcato da tutto e tutti (MARIO CORSI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)