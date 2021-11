Un nome che è circolato in ottica Roma per diversi mesi, e che ora potrebbe finire alla Juventus: si tratta di Denis Zakaria, che i giallorossi continuano a seguire per il mercato di gennaio ma che starebbe scalando posizioni nella classifica di gradimento dei dirigenti della Juventus. E dalla Svizzera filtrano voci che vorrebbero il giocatore allettato dall'ipotesi Juve, con i bianconeri che sarebbero addirittura in vantaggio sulla Roma per accaparrarsi il centrocampista.

(Tuttosport)