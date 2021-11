Porte scorrevoli a Trigoria: Josè Mourinho vuole accelerare il processo di crescita della Roma e nella girandola di entrate e uscite prevista per il mercato di gennaio potrebbe rientrare anche Ebrima Darboe. Il centrocampista - presto l'annuncio del rinnovo di contratto -, come riportato dall'edizione odierna del quotidiano sportivo, potrebbe partire in prestito per accumulare esperienza altrove.

(Corsport)