A Trigoria si corre in vista del Genoa, Zaniolo verso il recupero. Carica Mou: «Costruiamo il futuro della Roma»

L'attenzione di tutta Italia o quasi stasera sarà a Belfast, dove gli azzurri di Mancini si giocano il biglietto d'andata per Qatar 2022 (Mancini e Cristante partono dalla panchina). In casa Roma si guarda però alla ripresa del campionato e alla sfida di domenica prossima con il Genoa. Con un gruppo ancora a ranghi ridotti per via degli impegni dei nazionali la buona notizia arriva da Zaniolo, tornato ad allenarsi con i compagni. Ancora lavoro a parte per gli altri indisponibili. Dal 'lungodegente' Smalling passando per Viña e capitan Pellegrini. I prossimi giorni saranno utili per capire se Mourinho, tornato a motivare 'a suo modo' i tifosi sui social, potrà recuperare qualche pedina.

Capitolo mercato: con Zakaria che appare più lontano, è spuntata l'ipotesi Vecino. E sulle polemiche arbitrali da registrare le parole del designatori Rocchi sugli errori di Maresca in Roma-Milan. Parole che hanno il sapore dell'assoluzione per il contestato direttore di gara.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

IL TEMPO - ZAKARIA-DALOT I DUE OBIETTIVI. MA È DURA

CALCIOMERCATO ROMA: IDEA VECINO PER IL CENTROCAMPO

ROMA-MILAN, ROCCHI 'ASSOLVE' MARESCA: "NON MI È PIACIUTO MA SOLO UNA PARTITA SBAGLIATA"

KLUIVERT STENTA AL NIZZA, IL DS FOURNIER: "DEVE DARE DI PIÙ"

IN THE BOX - GENNAIO È IL NUOVO AGOSTO

ROMANISTI IN NAZIONALE, PER BOVE DOPPIETTA CON L'UNDER 20 - SHOMURODOV IN CAMPO 80 MINUTI

INSTAGRAM, LA PROMESSA DI MOURINHO: "LAVORIAMO PER COSTRUIRE IL FUTURO DELLA ROMA"

TRIGORIA: ZANIOLO PARZIALMENTE IN GRUPPO, A PARTE GLI ALTRI INFORTUNATI

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

IRLANDA DEL NORD-ITALIA, GLI AZZURRI SI GIOCANO IL PASS PER I MONDIALI: MANCINI E CRISTANTE PARTONO DALLA PANCHINA

