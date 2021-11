Instagram, la promessa di Mourinho: «Lavorare e costruire il futuro della Roma»

Nel suo ultimo post su Instagram ha colto l'occasione anche per salutare Valentino Rossi, che ieri ha chiuso la sua carriera in MotoGP ("Grazie mille per una carriera leggendaria"). Oggi José Mourinho torna al lavoro a Trigoria dopo il weekend trascorso a Londra e al solito lo Special One usa i social per lanciare un messaggio ai tifosi: "Tornato a Roma, in ufficio - scrive Mourinho, che ha pubblicato una foto che lo riprende nel suo ufficio al 'Fulvio Bernardini' - e torniamo alla nostra promessa: lavorare duramente e costruire il futuro della Roma».