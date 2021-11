Trigoria: Zaniolo parzialmente in gruppo. A parte Pellegrini, Smalling, Spinazzola, Calafiori, Viña e Kumbulla (VIDEO)

La Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria in vista del match di domenica contro il Genoa di Shevchenko. Buone notizie per José Mourinho: Nicolò Zaniolo oggi pomeriggio si è allenato parzialmente in gruppo. Migliorano quindi le condizioni del numero 22 giallorosso.

Hanno invece svolto lavoro individuale Smalling, Spinazzola, Vina, Calafiori, Pellegrini e Kumbulla.