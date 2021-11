Under 20: Italia-Romania 7-0, doppietta di Bove

L'Italia Under 20 vince con una goleada e un contributo non indifferente di un giocatore della Roma. Gli azzurri di Bollini hanno battuto per 7-0 i pari età della Romania (allenati dall'ex romanista Bogdan Lobont) a Sassuolo, nel match valido per il Torneo 8 Nazioni. In campo anche Edoardo Bove, autore di una doppietta. Al 33' il centrocampista giallorosso sigla la rete del momentaneo 4-0 con un tocco in area che finisce sul secondo palo. La replica nel secondo tempo, al 57', con un sinistro di potenza dal limite dell'area. Bove ha lasciato il campo a metà ripresa, sostituito da Alessio Riccardi, l'altro romanista convocato da Bollini per questi ultimi match.