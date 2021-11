PRUZZO: "Troppe 5 sconfitte in 12 partite, la Roma col Genoa deve vincere" - BALZANI: "L'operazione Zakaria andava chiusa prima"

Tra Genoa-Roma e il mercato alle porte: lungo le frequenze radiofoniche si parla del ritorno del campionato dopo la sosta e dei rinforzi necessari alla squadra. "5 sconfitte in 12 partite pesano, sono troppe. La Roma deve vincere col Genoa, non ha alternative", sostiene Roberto Pruzzo. Dello stesso avviso Stefano Agresti che aggiunge. "Se dovesse cominciare a non vincere neanche con le piccole, allora diventerebbe un problema molto serio".

Francesco Balzani, invece, guarda al mercato di gennaio: "Zakaria è un'operazione che andava chiusa molto prima".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Per la Roma le chiacchiere stanno a zero, viene da una sconfitta inopportuna. La realtà è questa e bisogna prenderne atto, ma servono i 3 punti. 5 sconfitte in 12 partite pesano, sono troppe. La Roma deve vincere, non ha alternative. Se dovesse finire senza vittoria anche a Genova, diventerebbe davvero un percorso ad handicap (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Col Genoa non è una partita facile, la Roma sta mostrando dei limiti. Il Genoa a Marassi riesce a fare prestazioni anche grazie ad un pubblico eccezionale. La Roma deve vincere, ma non è una partita facile (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma a Genova come l'Italia questa sera: deve vincere e basta (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma non sta vincendo con le grandi come l'anno scorso, ma se dovesse cominciare a non vincere neanche con le piccole allora diventerebbe un problema molto serio. Mourinho sarà sempre innocente, ma ho qualche dubbio (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Se dovessi trovare una cosa sbagliata di Mourinho da inizio stagione sarebbe la conferenza stampa pre Bodo-Roma: ha fatto tutto quello che non mi aspettavo da un allenatore della Roma (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Oggi sembra che Zakaria si stia allontanando, questo è molto preoccupante perché il calciatore senza dubbio è valido, ma non è un fuoriclasse e quindi non si capisce perché ancora non si sia riusciti a chiudere questa trattativa. Il nome di Grillitsch non mi entusiasma per niente, è un giocatore molto più fisico che tecnico: Xhaka è molto meglio così come lo è anche Zakaria, non c’è storia (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Zakaria è un'operazione che andava chiusa molto prima. Anche vedendo come sono andate a finire le trattative con Xhaka e Anguissa, le tempistiche di Pinto sono totalmente preoccupanti, non si riesce a chiudere un'operazione in tempo. Se a Mourinho non viene fatto un mercato con le aspettative che lui ha oggi, e non stiamo parlando delle sue aspettative di 5 anni fa, io dico che a giugno si farà più di qualche domanda (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)