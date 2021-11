Irlanda del Nord-Italia: Mancini e Cristante partono dalla panchina

L'Italia di Mancini si gioca il pass per la qualificazione ai Mondiali. A Belfast gli azzurri sfidano l'Irlanda del Nord per i tre punti necessari per conquistare il primo posto del girone, sperando quantomeno in un successo contenuto della Svizzera sulla Bulgaria. Ufficiali l'undici scelto dal ct Roberto Mancini e sono fuori dai titolari i romanisti Gianluca Mancini e Bryan Cristante, che partono entrambi dalla panchina.