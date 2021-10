Spinazzola: "Sto sempre meglio, l'infortunio mi ha reso più forte". Prato Olimpico, non sono previsti interventi sul terreno di gioco. Zakaria è più vicino

Prosegue la sosta per nazionali, con diversi giocatori della Roma già impegnati in campo con le proprie nazionali, come Diawara, Darboe, Shomurodov e in serata Tammy Abraham, schierato titolare da Southgate. Il centrocampista guineano oggi è partito titolare nel match contro il Sudan, terminato 2-2, mentre l'attaccante è rimasto in campo per 62' in Uzbekistan-Malesia, finita 5 a 1. Nessuna reazione ufficiale da parte di “Sport e Salute” alle parole di José Mourinho (soprattutto) e Maurizio Sarri sul manto erboso dello Stadio Olimpico di Roma, ma nessun intervento è atteso a stretto giro di posta.

Incessanti le voci di mercato: dopo aver rotto le trattative per il rinnovo con il Borussia Mönchengladbach, Denis Zakaria sarebbe sempre più vicino a vestire la maglia della Roma. Per quanto riguarda i prossimi impegni in campionato, invece, Calabria e Rabiot sono a rischio per i match di Milan e Juventus contro la Roma. Leonardo Spinazzola si è raccontato a Verissimo: “Sto sempre meglio. Ho lasciato le stampelle da 4 settimane, sto riniziando a camminare bene. L’infortunio mi ha reso più forte”.

