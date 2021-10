Brutta notizia per la Francia e anche per la Juventus. Come fa sapere la nazionale transalpina, infatti, Adrien Rabiot è risultato positivo al Covid19, e salterò dunque la finale di Nations League contro la Spagna. Resta in dubbio, dunque, anche per la sfida contro la Roma del prossimo 17 ottobre.

Adrien Rabiot ne pourra pas participer à la finale de la Ligue des Nations, dimanche à 20h45, contre l’Espagne. https://t.co/YD6SRvrWoa — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 9, 2021