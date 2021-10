SPINAZZOLA: "Sto riniziando a camminare bene. Questo infortunio mi ha fatto crescere e mi ha reso più forte"

CANALE 5 - Ospite del programma 'Verissimo', in onda su Canale 5, il terzino sinistro della Roma, Leonardo Spinazzola ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'esperienza all'Europeo e sul lungo recupero dopo il brutto infortunio patito nel match tra Italia e Belgio. Già nella giornata di ieri erano uscite alcune anticipazioni. Questa l'intervista integrale:

Come è avere accanto a te la tua famiglia?

"Per fortuna e sfortuna me la posso godere un po’ di più. I figli sono la cosa più bella del mondo".

Come stai?

"Sto bene, sto migliorando sempre di più, sto lavorando tanto. Questo mese è quello più importante, ora c’è più qualità nel lavoro, prima era più quantità. Ora devo migliorare la qualità del movimento del piede. Ho lasciato le stampelle da 4 settimane, sto riniziando a camminare bene".

Sul ritiro della medaglia per la vittoria dell'europeo:

"Quando l’ho presa ero emozionatissimo. È stato un gesto bellissimo di Chiellini e Bonucci e di tutta la squadra che ringrazio ancora. Mi hanno detto che me la meritavo. In quei giorni ho vissuto un’altalena di emozioni pazzesche".

Sull'infortunio:

"Dopo venti minuti ho fatto una videochiamata alla mia famiglia dallo spogliatoio e appena li ho visti mi è tornato subito il sorriso, anche se loro avevano il viso pieno di lacrime. Fa parte del gioco. Ci sta che ti dispiace molto, io vado avanti e mi godo quello che ho. Questo stop mi ha dato un’ulteriore forza interiore sicuramente e mi ha fatto crescere molto: ora mi sento un leone dentro".

(continua)