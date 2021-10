FOCOLARI: "Mancini non può essere il leader della difesa" - SABATINI: "La Roma è pronta per le partite più difficili"

Nel bel mezzo della sosta per le nazionali, le valutazioni dell'etere romano si estendono a tutto tondo su quanto mostrato in questo primo segmento di stagione dalla Roma di Mourinho. "Non capisco perché Mourinho non faccia giocare chi ha già in rosa", si chiede Stefano Agresti, mentre per Furio Focolari "Mancini non può essere il leader della difesa".

Spazio anche alle valutazioni sul possibile mercato in entrata: "Zakaria può far comodo alla Roma", secondo Matteo Raimondi.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

La Roma, a parte il derby, sta facendo la miglior stagione possibile. Il calendario è stato semplice, ora arrivano le partite difficili, ma la Roma è pronta (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Il Calcio è servito)

La Roma di Mourinho è un avversario che può sfruttare questo vuoto di potere. L’Inter nella passata stagione era una corazzata, ma quest’anno chi riuscirà a sbagliare di meno prenderà la loro eredità. I giallorossi sono un avversario tosto e con Mourinho stanno facendo bene. Lo Special One a Torino non è molto amato e Juventus-Roma sarà una partita nella partita, si annuncia carica proprio per il fattore tecnico (ROMEO AGRESTI, Tele Radio Stereo 92.7)

Mancini? Non può essere il leader della difesa. Se ci facciamo caso con Smalling gioca in un modo, con Ibanez in un altro. La Roma, vedendo la classifica, è lì, ma al primo big match la squadra ha perso, e ora avrà tutte big. Zakaria? Non mi fa impazzire, non è lui che può risolvere i problemi, certamente è uno in più rispetto ai titolari (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Il Calcio è servito)

Zakaria? Ha caratteristiche funzionali diverse, e può fare comodo alla Roma, soprattutto considerando che lì non ci sono riserve, dato che Villar e Diawara Mourinho non li vede (MATTEO RAIMONDI, Radio Radio 104.5, Il Calcio è servito)

In casa della Juve è sempre stato complicato per la Roma, sarà dura soprattutto per l'assenza di Smalling, che mancherà un altro mese: non è un caso che quando ha giocato la Roma non ha preso gol (GUIDO D'UBADO, Radio Radio 104.5, Il Calcio è servito)

La Roma prenderà un centrocampista. Non capisco però perché Mourinho non faccia giocare chi ha già in rosa, non capisco se lo fa perché non crede in quei giocatori o se vuole mandare un messaggio alla società (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Il Calcio è servito)