Davide Calabria, giocatore del Milan e della Nazionale italiana, è stato costretto a lasciare il ritiro azzurro a causa di un infortunio che non gli permetterà di giocare la finalina di Nations League contro il Belgio. Il rossonero ha riportato un risentimento all'adduttore destro e sarà valutato nelle prossime ore. Il terzino, attualmente unica alternativa per Pioli a Florenzi, è così in dubbio per le prossime gare del club, tra cui figura anche la Roma il 31 ottobre.

(Sky Sport)