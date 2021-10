Niente Bodo Glimt per Zaniolo e Karsdorp, ma Mourinho rassicura: "Nicolò può farcela per il Napoli". Presentata la quarta maglia per la stagione 2021-2022

È giorno di vigilia di Europa Conference League per la Roma di José Mourinho e per questo motivo oggi a Trigoria è andato in scena l’allenamento di rifinitura dei giallorossi, poco prima di partire per Bodo, in cui si è visto Nicolò Zaniolo svolgere allenamento differenziato in campo. Come annunciato dal tecnico portoghese in conferenza stampa il numero 22 potrebbe tornare già contro il Napoli. Sono rimasti a Roma anche Karsdorp e Smalling oltre a Zaniolo e Spinazzola. Nella giornata di oggi la Roma ha anche presentato la quarta maglia per la stagione in corso, kit blu che presenta il vecchio stemma. Doppio appuntamento in conferenza per i tesserati della Roma, oltre Mourinho ha incontrato la stampa anche il giovane centrocampista giallorosso Ebrima Darboe, che ha detto di essere concentrato soltanto nel dare il massimo e non sul rinnovo.

