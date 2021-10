Conferenza stampa, Knutsen: "Roma grande club, Mourinho da ammirare" - Berg: "Con coraggio per dominare la partita"

Dopo la seduta di rifinitura mattutina, il tecnico del Bodø/Glimt, Kjetil Knutsen, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Conference League contro la Roma in programma domani alle 18.45. "È una partita che non vediamo l'ora di giocare e che abbiamo meritato di giocare. La Roma è un grande club, in un grande campionato, con una storia fantastica. La Roma è una buona squadra con buoni giocatori, ma crediamo fortemente di essere competitivi - ha detto l'allenatore -. Il ritmo elevato della partita non è uno svantaggio per noi".

"Mourinho è un personaggio, bisogna ammirarlo. È uno dei manager più vincenti del calcio. Ci sono dettagli nel gioco che possono affascinare, ma probabilmente sono un allenatore che attacca di più. Mi ispiro a molti allenatori, ma probabilmente ho altri tecnici che ammiro un po' più di Mourinho. Klopp è uno di questi", ha aggiunto.

Anche il centrocampista Patrick Berg è intervenuto in sala stampa: "La cosa più importante è che osiamo essere noi stessi, che abbiamo fiducia di poter dominare anche questo tipo di partite. Dobbiamo avere il coraggio di dominare la partita. È nel nostro gioco. Il mio ruolo sarà un po' diverso rispetto a quello che ricopro in campionato. Nell'Eliteserien devo correre per aprire spazi agli altri. È una bella sfida, perché devo guadagnarmi spazi. Ma in Europa hai un po' più di tempo e spazio con la palla".